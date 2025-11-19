DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.465 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1527 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.071 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen? NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Fokus auf Aktienkurs

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group knickt am Mittwochabend ein

19.11.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group knickt am Mittwochabend ein

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 11,3 Prozent auf 67,95 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
59,60 EUR -6,80 EUR -10,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 11,3 Prozent auf 67,95 USD ab. Bei 67,56 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 76,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.289.799 Circle Internet Group-Aktien.

Am 12.11.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -0,908 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen

In eigener Sache

Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Circle Internet Group

DatumMeistgelesen
Wer­bung