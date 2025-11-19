Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group knickt am Mittwochabend ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 11,3 Prozent auf 67,95 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 11,3 Prozent auf 67,95 USD ab. Bei 67,56 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 76,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.289.799 Circle Internet Group-Aktien.

Am 12.11.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -0,908 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

