Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagabend im Bullenmodus
Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,3 Prozent auf 71,81 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 7,3 Prozent im Plus bei 71,81 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 72,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,59 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 2.315.598 Aktien.
Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 12.11.2025 vor.
Die Circle Internet Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 18.08.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,869 USD je Circle Internet Group-Aktie.
Redaktion finanzen.net
