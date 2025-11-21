Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Nachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 68,40 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 68,40 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 69,29 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 66,59 USD. Zuletzt wurden via New York 559.853 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 18.08.2026 gerechnet. Am 17.08.2027 wird Circle Internet Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,869 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen