Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group fällt am Mittwochnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 129,39 USD.
Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 129,39 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 128,57 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,57 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 139.225 Aktien.
Am 12.08.2025 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Circle Internet Group am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 18.11.2026.
In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,904 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
