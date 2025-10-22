Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gibt am Abend nach

Circle Internet Group im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 123,60 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 4,8 Prozent bei 123,60 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 122,55 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 128,57 USD. Zuletzt wechselten 862.084 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,904 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

