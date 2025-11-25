Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit kräftigen Verlusten

Circle Internet Group im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 5,6 Prozent auf 68,67 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 68,67 USD ab. Bei 68,08 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.449.186 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.08.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.08.2027.

In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,869 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

