Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 5,6 Prozent auf 68,67 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 68,67 USD ab. Bei 68,08 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.449.186 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.08.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.08.2027.
In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,869 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.