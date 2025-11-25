Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verbilligt sich am Dienstagnachmittag

DAX23.453 +0,9%Est505.571 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.830 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.140 +0,1%
Circle Internet Group im Fokus

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 69,22 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
59,80 EUR -3,60 EUR -5,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,8 Prozent auf 69,22 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Circle Internet Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,20 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 69,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 662.188 Circle Internet Group-Aktien.

Am 12.11.2025 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,869 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

In eigener Sache

