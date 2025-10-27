Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 140,19 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Circle Internet Group-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 140,19 USD. Das Tagestief markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 138,13 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,44 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 725.322 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Circle Internet Group am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie stehen.
