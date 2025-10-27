Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group macht am Abend Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 142,70 USD nach oben.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 142,70 USD zu. Bei 147,44 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 147,44 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 1.085.223 Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen