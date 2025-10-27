DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.612 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.990 -2,2%
Fokus auf Aktienkurs

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group macht am Abend Boden gut

27.10.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group macht am Abend Boden gut

Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 142,70 USD nach oben.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 142,70 USD zu. Bei 147,44 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 147,44 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 1.085.223 Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

