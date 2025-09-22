DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.297 -0,2%Nas22.584 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,57 +1,5%Gold3.779 +0,9%
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend mit Einbußen

23.09.25 20:24 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 67,28 USD nach.

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 67,28 USD. Die Abwärtsbewegung der Cisco-Aktie ging bis auf 67,08 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 67,58 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.308.198 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,55 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2024 auf bis zu 51,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Am 13.08.2025 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,54 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,67 Mrd. USD ausgewiesen.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

