Dow Jones im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

02.09.25 22:32 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

02.09.25 22:32 Uhr

Der Dow Jones gab am zweiten Tag der Woche nach.

Dow Jones 30 Industrial
45.295,8 PKT -249,1 PKT -0,55%
Charts|News|Analysen

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,55 Prozent leichter bei 45.295,81 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,214 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,101 Prozent fester bei 45.590,96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 45.544,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44.948,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45.295,81 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der Dow Jones bei 43.588,58 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 02.06.2025, einen Stand von 42.305,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der Dow Jones auf 41.563,08 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,85 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45.757,84 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 3,96 Prozent auf 348,25 EUR), Merck (+ 1,62 Prozent auf 85,48 USD), Boeing (+ 1,15 Prozent auf 237,38 USD), Walmart (+ 0,90 Prozent auf 97,85 USD) und Chevron (+ 0,77 Prozent auf 161,83 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Nike (-3,98 Prozent auf 74,29 USD), NVIDIA (-1,95 Prozent auf 170,78 USD), Goldman Sachs (-1,93 Prozent auf 730,85 USD), Cisco (-1,87 Prozent auf 67,80 USD) und Amazon (-1,60 Prozent auf 225,34 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55.501.410 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,631 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

