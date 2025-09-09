DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.166 +1,9%Euro1,1696 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.641 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Erster Handelstag endet mit kräftigem Kursplus Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Erster Handelstag endet mit kräftigem Kursplus
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
NYSE-Handel im Fokus

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben

10.09.25 22:32 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben | finanzen.net

Der Dow Jones zeigte sich letztendlich leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
197,00 EUR -7,00 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
193,52 EUR -6,48 EUR -3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
360,00 EUR 2,00 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
133,64 EUR -0,12 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
57,90 EUR 0,42 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
255,30 EUR 1,40 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
261,65 EUR -5,20 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
427,70 EUR 1,90 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,68 EUR 6,44 EUR 4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
210,05 EUR -7,15 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
36,96 EUR 0,11 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
86,00 EUR -1,40 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
45.490,9 PKT -220,4 PKT -0,48%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel zum Handelsschluss 0,48 Prozent auf 45.490,92 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,173 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,358 Prozent auf 45.547,62 Punkte an der Kurstafel, nach 45.711,34 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45.731,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 45.380,06 Einheiten.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,133 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44.175,61 Punkten berechnet. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2025, einen Stand von 42.866,87 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 10.09.2024, bei 40.736,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 7,31 Prozent zu. Bei 45.770,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,85 Prozent auf 177,33 USD), Chevron (+ 1,90 Prozent auf 157,79 USD), Cisco (+ 1,17 Prozent auf 68,13 USD), Caterpillar (+ 1,15 Prozent auf 422,91 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,90 Prozent auf 300,54 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-3,76 Prozent auf 242,57 USD), Amazon (-3,32 Prozent auf 230,33 USD), Apple (-3,23 Prozent auf 226,79 USD), McDonalds (-2,11 Prozent auf 305,94 USD) und Walmart (-1,84 Prozent auf 100,41 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 54.213.960 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,498 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,27 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen