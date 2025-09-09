Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben

NYSE-Handel im Fokus

Der Dow Jones zeigte sich letztendlich leichter.

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel zum Handelsschluss 0,48 Prozent auf 45.490,92 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,173 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,358 Prozent auf 45.547,62 Punkte an der Kurstafel, nach 45.711,34 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45.731,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 45.380,06 Einheiten.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,133 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44.175,61 Punkten berechnet. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2025, einen Stand von 42.866,87 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 10.09.2024, bei 40.736,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 7,31 Prozent zu. Bei 45.770,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,85 Prozent auf 177,33 USD), Chevron (+ 1,90 Prozent auf 157,79 USD), Cisco (+ 1,17 Prozent auf 68,13 USD), Caterpillar (+ 1,15 Prozent auf 422,91 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,90 Prozent auf 300,54 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-3,76 Prozent auf 242,57 USD), Amazon (-3,32 Prozent auf 230,33 USD), Apple (-3,23 Prozent auf 226,79 USD), McDonalds (-2,11 Prozent auf 305,94 USD) und Walmart (-1,84 Prozent auf 100,41 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 54.213.960 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,498 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,27 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

