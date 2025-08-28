DAX23.669 +0,2%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.013 +1,2%Nas22.015 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,38 -1,8%Gold3.632 -0,3%
Aktie im Blick

Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Nachmittag im Bullenmodus

11.09.25 16:13 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Clara Technologies. Das Papier von Clara Technologies legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 26,2 Prozent auf 1,54 EUR.

Clara Technologies
Aktien
Clara Technologies
1,54 EUR 0,35 EUR 29,41%
Die Aktionäre schickten das Papier von Clara Technologies nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 26,2 Prozent auf 1,54 EUR. Bei 1,54 EUR erreichte die Clara Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,27 EUR. Zuletzt wechselten 1.910.965 Clara Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Clara Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 0,00 CAD – das entspricht einem Abschlag von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

