Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies tendiert am Mittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Clara Technologies. Zuletzt stieg die Clara Technologies-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 1,55 EUR.
Um 12:01 Uhr stieg die Clara Technologies-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 1,55 EUR. In der Spitze legte die Clara Technologies-Aktie bis auf 1,62 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,53 EUR. Von der Clara Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 168.340 Stück gehandelt.
Clara Technologies gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Clara Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clara Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 100,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,00 CAD im Vergleich zu 10000,00 CAD im Vorjahresquartal.
