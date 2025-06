Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 71,57 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 71,57 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 71,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,94 USD. Bisher wurden via New York 341.435 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 74,38 USD markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 3,93 Prozent zulegen. Bei 60,62 USD fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 15,31 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,33 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,74 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,86 Prozent auf 11,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,97 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Entspannung um Zölle: Goldman Sachs hebt S&P-500-Ziel an

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren eingebracht