Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 71,12 USD.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 71,12 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 71,12 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,71 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 390.420 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,33 USD.

Am 29.04.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,74 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

