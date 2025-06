Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 71,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 71,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,36 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 311.053 Coca-Cola-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 74,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 4,76 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 60,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,63 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,33 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD gegenüber 0,74 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,16 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Coca-Cola am 29.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

