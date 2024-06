Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit Kursplus

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 63,00 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 63,00 USD. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 63,08 USD. Mit einem Wert von 62,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 341.164 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,75 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 1,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,94 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 USD.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,26 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 10,99 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Coca-Cola am 23.07.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

