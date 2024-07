Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 63,31 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 63,31 USD. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,35 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 63,07 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 245.241 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,36 USD) erklomm das Papier am 07.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,65 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 22,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,94 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 USD.

Coca-Cola gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,26 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,99 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 23.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

