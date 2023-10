Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 55,46 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 55,46 USD. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,10 USD nach. Bei 55,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 27.096 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD an. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 16,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,06 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,52 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,67 USD.

Coca-Cola gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11.966,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11.302,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Coca-Cola rechnen Experten am 22.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

