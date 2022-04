Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:22 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 56,51 EUR nach oben. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,21 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.215 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 57,21 EUR erreichte der Titel am 04.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 20.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,93 EUR ab. Abschläge von 22,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 65,80 USD.

Coca-Cola ließ sich am 25.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,47 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 8,60 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,16 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 25.04.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2022-Kennzahlen am 27.07.2022.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

