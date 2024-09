Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Coca-Cola-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 73,08 USD.

Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 73,08 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,52 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 73,05 USD. Mit einem Wert von 73,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 569.796 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,52 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 0,60 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 41,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,94 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00 USD an.

Am 23.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,59 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 12,31 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Coca-Cola am 22.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

