Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 69,86 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 69,86 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,88 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 373.545 Coca-Cola-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 26,21 Prozent sinken.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2023 mit 1,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,94 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,20 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 23.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,59 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,31 Mrd. USD – ein Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Pläne von Coca-Cola in der Kritik: 'reine Profitgier' - Aktie im Minus

Freundlicher Handel in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones

Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain