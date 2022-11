Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Freitagmittag fester

Um 12:22 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 60,34 EUR zu. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,49 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,21 EUR. Zuletzt wechselten 2.104 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2022 auf bis zu 65,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 7,40 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,22 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 30,55 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,67 USD an.

Am 25.10.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,69 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 11.063,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.044,00 USD umgesetzt.

Am 09.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

