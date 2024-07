Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coca-Cola

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 63,09 USD nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 63,09 USD ab. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 63,06 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 63,33 USD. Bisher wurden via New York 319.352 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,36 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 1,97 Prozent niedriger. Bei 51,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 22,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2023 mit 1,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,94 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 66,80 USD an.

Am 30.04.2024 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,26 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Coca-Cola am 23.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,82 USD fest.



