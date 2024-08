Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 69,30 USD.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 69,30 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 69,55 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 68,73 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 68,86 USD. Bisher wurden heute 1.384.853 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 69,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,94 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00 USD an.

Am 23.07.2024 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,99 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie.

