Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Mittwochmittag ab

Die Coca-Cola-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 57,04 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,84 EUR. Zuletzt wechselten 4.691 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 65,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 12,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 45,55 EUR fiel das Papier am 07.10.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 25,23 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,83 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 26.07.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.325,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.100,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte Coca-Cola die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,46 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

