Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 57,80 EUR an der Tafel. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,93 EUR an. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,77 EUR ein. Bei 57,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.111 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 57,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,95 EUR. Dieser Wert wurde am 20.05.2021 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 23,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 65,80 USD angegeben.

Am 25.04.2022 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 9,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Die Q2 2022-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 27.07.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,64 USD fest.

