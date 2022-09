Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag nahezu unverändert

Kaum Bewegung ließ sich um 04:22 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,12 EUR. Bei 62,26 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 61,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,71 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.103 Coca-Cola-Aktien.

Am 22.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2021 Kursverluste bis auf 45,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 37,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 68,50 USD angegeben.

Coca-Cola gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 11.325,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.100,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2022 2,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

