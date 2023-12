Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 58,59 USD.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 58,59 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,42 USD aus. Mit einem Wert von 58,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 313.611 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,92 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,02 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,80 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,68 USD je Aktie.

