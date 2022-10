Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 56,37 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 56,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,37 EUR. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 180 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 13,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,21 EUR. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 22,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 67,83 USD.

Am 26.07.2022 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,68 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.325,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.100,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 25.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,57 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

