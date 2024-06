Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 63,16 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 63,16 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 63,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 63,62 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 273.324 Coca-Cola-Aktien.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 64,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 1,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 18,38 Prozent Luft nach unten.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,94 USD belaufen. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,80 USD.

Am 30.04.2024 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,72 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11,26 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 10,99 Mrd. USD umsetzen können.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q2 2024 wird am 23.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

