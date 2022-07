Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die Aktie notierte um 12.07.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 62,52 EUR zu. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 62,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 62,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 700 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 63,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,93 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 39,17 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,50 USD.

Am 25.04.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.491,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Coca-Cola am 26.07.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 25.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

