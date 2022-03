Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola mit Kursabschlägen

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 53,01 EUR ab. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,88 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,29 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.339 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2022 markierte das Papier bei 57,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,07 EUR ab.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,20 USD an. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Aktie aus.

The Coca-Cola Company ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit rund 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs. Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den „World's top five“ der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. Die internationale Coca-Cola Company arbeitet im Lizenzsystem. Als Markeninhaberin hat das Unternehmen Lizenzverträge mit Partnern weltweit, den sogenannten Konzessionären, die für die Produktion und den Vertrieb der Coca-Cola Produkte verantwortlich sind.

