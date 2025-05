Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Nachmittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 68,89 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 68,89 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,58 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,00 USD. Bisher wurden via New York 350.909 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 7,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,62 USD am 08.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 12,01 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,50 USD.

Coca-Cola ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,86 Prozent auf 11,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,97 USD je Coca-Cola-Aktie.

