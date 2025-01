Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 62,42 USD zu. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 62,62 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 62,33 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 515.787 Coca-Cola-Aktien.

Bei 73,52 USD markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (57,94 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 7,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,84 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,80 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 23.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11,89 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,54 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,85 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

