Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 70,12 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 70,12 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 70,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 356.564 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 60,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 15,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 76,50 USD.

Am 29.04.2025 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,86 Prozent auf 11,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11,26 Mrd. USD umgesetzt.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,97 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

