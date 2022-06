Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Um 15.06.2022 16:22:00 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 57,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,06 EUR. Bei 56,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.871 Coca-Cola-Aktien.

Am 16.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 25.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,55 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 10.491,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.000,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

