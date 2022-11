Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag billiger

Um 09:22 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 58,64 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,64 EUR. Bei 58,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.428 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Bei 65,16 EUR erreichte der Titel am 22.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 10,01 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2021 (46,22 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 26,87 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 25.10.2022 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.063,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 10.044,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

