Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coca-Cola

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 70,27 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 70,27 USD. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,06 USD nach. Mit einem Wert von 70,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 259.288 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Gewinne von 5,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 60,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,73 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,33 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,16 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingebracht