Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 70,19 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 70,19 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,63 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 290.899 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 73,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,26 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,80 USD.

Am 23.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,31 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 23.10.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Coca-Cola rechnen Experten am 22.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

