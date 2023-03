Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Montagvormittag ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,6 Prozent auf 55,99 EUR. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,89 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,20 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.399 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,31 EUR erreichte der Titel am 27.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,27 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,88 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 68,67 USD angegeben.

Am 14.02.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 10.100,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.470,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,60 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Berkshire Hathaway verkauft Bankaktien und Halbleiter in großem Stil: So sieht das Depot von Warren Buffett im vierten Quartal aus

Amazon, Tesla & Co: Diese Aktien haben die reichsten Menschen der Welt im Depot

Coca-Cola-Aktie: Was Analysten von Coca-Cola erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: iTons / Shutterstock.com