Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Coca-Cola-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,97 USD.

Die Coca-Cola-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 71,97 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 72,04 USD zu. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,77 USD. Bei 71,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 319.502 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 3,35 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 60,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,50 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 USD, nach 0,74 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,86 Prozent auf 11,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11,26 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,97 USD je Aktie aus.

