Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 69,27 USD.

Mit einem Kurs von 69,27 USD zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 69,49 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 68,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,02 USD. Zuletzt wurden via New York 2.770.213 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 7,38 Prozent Luft nach oben. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,33 USD.

Am 29.04.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,16 Mrd. USD im Vergleich zu 11,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 28.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,97 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

