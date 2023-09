Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 58,45 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 58,45 USD. Bei 58,81 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 20.711 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,86 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,98 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (54,06 USD). Mit einem Kursverlust von 7,50 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,67 USD.

Am 26.07.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.966,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

