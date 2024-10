Fokus auf Aktienkurs

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola wird am Nachmittag ausgebremst

22.10.24 16:10 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 69,36 USD.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 69,36 USD ab. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 68,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 493.080 Coca-Cola-Aktien. Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,00 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,07 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 71,80 USD angegeben. Coca-Cola veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,59 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,64 Prozent auf 12,31 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,85 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Pluszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich zu Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester NYSE-Handel: Dow Jones steigt am Donnerstagnachmittag

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock