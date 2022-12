Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 59,80 EUR. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,72 EUR ein. Mit einem Wert von 59,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.954 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR an. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2021 Kursverluste bis auf 50,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,53 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,83 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,65 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.063,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 10.044,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 09.02.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

