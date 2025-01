Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 61,45 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 61,45 USD. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 61,45 USD. Bei 61,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 403.066 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,52 USD) erklomm das Papier am 05.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 19,64 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 57,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Abschläge von 5,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,94 USD, nach 1,84 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 73,25 USD.

Am 23.10.2024 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,71 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,54 Prozent auf 11,89 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

