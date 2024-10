Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag schwächer

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 67,61 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 67,61 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 67,55 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 67,76 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 393.612 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,52 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 8,74 Prozent Luft nach oben. Bei 55,11 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,49 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,94 USD belaufen. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 71,80 USD.

Am 23.10.2024 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,59 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11,85 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,99 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2024 wird am 18.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

