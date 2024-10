Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 67,31 USD.

Mit einem Kurs von 67,31 USD zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 67,69 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 67,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,25 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 381.359 Coca-Cola-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.09.2024 auf bis zu 73,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 8,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 55,11 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,94 USD, nach 1,84 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 23.10.2024 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11,85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,83 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Coca-Cola am 18.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

